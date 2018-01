Medie: OW Bunker-investorer vil slå sager sammen

En gruppe udenlandske institutionelle investorer, der har tabt mere end en halv mia. kr. på OW Bunkers konkurs, arbejder på at komme til at stå sammen med andre ofre, når deres erstatningsager mod de ansvarlige for OW-skandalen kommer for en dommer. Det skriver Børsen mandag.

De udenlandske investorer er samlet af det belgiske konsulentfirma Deminor, der har specialiseret sig i gruppesøgsmål og i erstatningssager på baggrund af mangelfulde børsprospekter.

"Vi er åbne for en koordinering eller en sammenlægning, da det kan være gavnligt og bidrage til at få sagerne fremmet mest effektivt," siger Erik Bomans, partner i Deminor Recovery Service, til avisen.

De 20 udenlandske investorer kræver sammen med en enkelt dansk investor 534 mio. kr. i erstatning af emissionsbankerne Carnegie og Morgan Stanley, der gennem en børsnotering hjalp kapitalfonden Altor af med OW Bunker.

Ifølge Børsens oplysninger har advokater for flere af sagsøgerne drøftet ønsket om at få sagerne behandlet samlet, hvilket domstolene kan beslutte skal ske efter at have hørt parterne.

Efterspillet i OW-sagen er kun lige begyndt

Medie: OW Bunker-søgsmål kan løbe op i milliarder

Vicestatsadvokat: OW-sag er i den absolut grove ende