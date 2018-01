Topanalytikere udpeger de bedste shipping- og olieaktier i 2018

Tiltroen til et opsving i tørlastindustrien er til at få øje på hos to norske aktieanalytikere, som Aftenbladet ifølge Sysla betegner som to af landets bedste aktieforvaltere.

Peter Hermanrud i SR bank og Øyvind Fjell i Skagen Fondene har begge det John Fredriksen-kontrollerede Golden Ocean som den mest interessante aktieinvestering i 2018, ligesom de har flere bud på stærke aktier i rigselskaber og olieservice på Oslo Børs.

Trøims nye Borr Drilling venter bedre rigmarked i 2018

Selv om aktien i Golden Ocean sidste år steg med 75 pct. og i den første uge i 2018 har taget et yderligere spring op med knap otte pct. tror, de to forvaltere på yderligere fremgang i indeværende år på baggrund af stigende efterspørgsel og en begrænset vækst i flåden.

Mens Peter Hermanrud også udpeger olieserviceselskabet Subsea 7, det unge rigselskab Borr Drilling og gødningsproducenten Yara som aktier med stort potentiale i år, tror Øyvind Fjell bl.a. på, at Wilh. Wilhelmsen-aktien går et stærk år i møde. Aktien steg knap 25 pct. sidste år er ifølge Fjell fortsat billig, ligesom han også har stor tillid til Fred. Olsen-selskabet Bonheur, der satser hårdt på vedvarende energi.

Producent af gødning blandt årets frontløbere i shipping

Golden Ocean får lille overskud i tredje kvartal

Morgan Stanley: Her lander tørlastindustriens første overskud