Her er ugens vigtigste artikler på ShippingWatch

Dødsulykke udløser kritik af Maersk Drilling

Rigselskabet fik hård kritik fra norske Petroleumstilsynet, som har opdaget "alvorlige mangler" under sin foreløbige undersøgelse af dødsulykken på en rig sidste år. Maersk Drilling bekræftede over for ShippingWatch at have modtaget et brev med kritikken i form af et varsel om et påbud, som selskabet nu vil følge.

Svenske Sirius risikerer mio-bøde

Tankrederiet Sirius Shipping vil frikendes i en sag om brug af udenlandske søfolk på danske skibe og er klar til at gå hele vejen til EU, fortalte rederiets direktør Jonas Backman til ShippingWatch.

Crystal Nordic, som Nordic Tankers etablerede sammen med partnere for blot to år siden, er blevet solgt til kemikalierederiet John T. Essberger i Hamborg.

"Vi har indgået en aftale, som vi mener, er til en god pris," lød det fra Nordic Tankers CEO Per Sylvester Jensen til ShippingWatch.

Ovenpå de sidste års nedtur er der nu markant stemningsskifte blandt olie- og gasvirksomheder i Stavanger, der venter stor vækst i omsætning og beskæftigelse ifølge en konjunkturmåling.

