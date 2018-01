2018 ser ud til at blive det hidtil bedste år for krydstogt i Danmark

Krydstogtturismen er i hastig vækst i Danmark, og i 2018 ventes der at ankomme et rekordhøjt antal krydstogtturister til de danske havne.

Sådan lyder det i en meddelelse fra Wonderful Copenhagen.

Ifølge organisationen er der ved årets indgang udsigt til, at at over 1,1 mio. krydstogtturister i løbet af året, hvor "en række danske byer" i år kommer til at opleve et rekordhøjt antal.

"Aarhus runder næsten 100.000 gæster, og Skagen mere end fordobler antallet af krydstogtgæster i 2018. I Hundested, der først har etableret sig som krydstogtdestination inden for de seneste år, får man besøg af fire skibe og flere gæster end nogensinde før. Også på Bornholm, i Kalundborg og Helsingør er der udsigt til flere krydstogtgæster, som vil skabe omsætning og beskæftigelse i det nye år," skriver Wonderful Copenhagen, som også forventer, at København sætter rekord.

875.000 krydstogtsgæster forventes således at ankomme til København i 2018 over 215 dage.

Fra selskabet Copenhagen Malmö Port lød det tilbage i november, at der i 2017 ville være i alt 850.000 passagerer. Især større skibe bidrog ifølge selskabet til en stigning på lidt over 80.000 flere gæster end sidste år.

