DFDS har fem nye teknologier på radaren

Fem teknologier er de vigtigste digitale trends at følge i 2018. I en opgørelse udpeger DFDS de fem trends, som rederiet har "på radaren."

De fem trends er for det første blockchain. Det er en teknologi, som en række andre rederier også har meldt sig interesseret i. Det kan være svært at forklare og forstå, hvordan det præcis skal indgå i shippingverdenen.

Kort fortalt er blockhain en database med infroamtioner, som kan blive delt i forskellige netværk, hvor dele af informationen kan tilgås af forskellige parter. Al information ligger altså ikke i et datalager, der kan hackes, men er fordelt ud på en række maskiner i et netværk.

"Det hedder en blockchain, fordi data gemmes i en kæde af blokke, og når først en blok er skabt, kan den ikke laves om. Dataændringer vil være tilføjelser i nye blokke, så det vil altid være muligt at kunne spore udviklingen og ændringen," skriver dr.dk i en artikel om digitaliseringstrenden.

Autonom transport

Førerløse eller autonome skibe er den næste trend, som DFDS følger, og rederiet tager udgangspunkt i den store udvikling, der allerede er sket på området med autonome køretøjer.

Den tredje trend er det, DFDS kalder Energi 2.0. Det vil sige nye og grønne energikilder som sol og vind, men også udviklingen af batterier. På alle områder går udviklingen ifølge rederiet hurtigt.

"Vindkraft falder hurtigt i pris, og hvis trenden for vind og sol fortsætter med samme hastighed som hidtil, kan vi allerede være på vej mod en verden med genanvendelig energi langt hurtigere end næsten alle forventer. Læg dertil den hurtige vækst i elektriske køretøjer, hvor store bilfabrikker annoncerer skiftet til hybrider eller rene elektriske modeller i de kommende år, og vi meget vel kan stå over for begyndelsen til enden for fossile brændstoffer. Det er derfor, vi har Energi 2.0 på vores radar," skriver DFDS.

De sidste to digitale tendenser, der ifølge DFDS er særligt interessante, er kunstig intelligens og robotteknoglogi.

