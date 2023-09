Ugens vigtigste: Maersk Supply Service fyrer, Cadeler og V.Group

Maersk Supply Service skal fyre

Mærsks frasolgte offshore-rederi, Maersk Supply Service, som nu er en del af A.P. Møller Holding, skærer forretningen til.

To direktører bliver afskediget, og selskabet skal over de næste to år sige farvel til 130 ansatte ud af godt 1000 medarbejdere.

Årsagen er, at rederiet – som fik ny topchef i maj – kun vil satse på skibe til installation af havvindmøller og udlejning af skibe i færre regioner.

Det har vores journalist Dag Holmstad talt med adm. direktør Christian M. Ingerslev om:

Christian M. Ingerslev tror på havvind trods pres på energiselskaberne

Maersk Supply Service siger farvel til 130 ansatte og to direktører

Christian M. Ingerslev, adm. direktør i Maersk Supply Service siden maj 2023. | Foto: Maersk Tankers

Cadeler hæver forventningerne

Vi bliver ved vindbranchen med historien om, at det danske vindrederi Cadeler, som ventes at blive fusioneret med rivalen Eneti, i denne uge skruede op for forventningerne til året.

Det sker på trods af, at store dele af vindsektoren, herunder mølleproducenter, har haft et hårdt år med stigende omkostninger.

Mikkel Gleerup siger, at ”man er blind”, hvis man ikke kan se udfordringerne på havvind-markedet.

”Men vi tror på, at det er udfordringer, som bliver løst, fordi der er ikke ændret på de overordnede målsætninger for, hvad der skal installeres af havvind,” siger Cadelers topchef.

Læs interviewet med Mikkel Gleerup her:

Cadeler har fart på mens andre aktører inden for havvind kæmper hårdt

Cadeler hæver forventningerne til hele året

Cadeler har bestilt vindskibe for ni mia. kr. midt i en inflationskrise

Mikkel Gleerup er adm. direktør for vindrederiet Cadeler. | Foto: cadeler

V.Group er åben for konsolidering

Den store britiske ship management-koncern V.Group med adm. direktør René Kofod-Olsen i spidsen sagde i denne i nærværende medie, at gruppen er positivt stillet over for fusioner og opkøb i et segment med mange spillere.

”Jeg tror bestemt, at vi vil være en del af det,” siger adm. direktør René Kofod-Olsen.

Han afviser dog at ville konsolidere alene for størrelsens skyld.

V.Group-koncernen har ca. 40.000 søfarende, som vi også har talt med ham om. Den adm. direktør kalder det en essentiel del af selskabet strategi at sørge for deres velbefindende.

V.Group vil forbedre vilkår for søfolk: ”Vi må sætte handling bag ordene”

V.Groups topchef er åben overfor fusioner og opkøb

René Kofod-Olsen er adm. direktør i ship management-koncernen V.Group. | Foto: V.group

Læs også...

Om problemerne i Panamakanalen, som får rederier til at betale op mod tre mio. dollar for få skibe hurtigere igennem den vigtige vandvej.

Om tyske skibsejere, som har tjent formuer de seneste år - men alligevel holder igen med at bruge pengene på nye skibe.

At produkttankrederiet Hafnia tror på, at der vil komme en større efterspørgsel fra kunder på at sejle grønt - men ikke lige nu.