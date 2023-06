Ukraine forbereder sig på at sende årets kornhøst udenom omstridt korridor

Ukraine gør klar til at sende årets kornhøst via Donaufloden, efter at Rusland ifølge ukrainerne i praksis har blokeret for korridorren i Sortehavet.

Nyhedsbureauet Reuters skriver, at de ukrainske havnemyndigheder er begyndt at forberede sig på, at størstedelen af landets korneksport skal ske via havne, der ligger ud til floden.

Med hjælp fra FN og Tyrkiet indgik Ukraine og Rusland ellers en aftale om at oprette en korridor, som gør det muligt at sende ukrainsk korn ud af Sortehavet for at undgå en global fødevarekrise som følge af krigen.

Men ukrainerne mener, at Rusland i øjeblikket har lagt så mange hindringer i vejen for korridoren, at størstedelen af årets kornhøst ser ud til at skulle eksporteres via Donaufloden.

Rusland truede for nyligt med ikke at forlænge aftalen, som udløber 18. juli, medmindre nogle af restriktionerne på eksport af russisk gødning og korn bliver ophævet, skriver Reuters.