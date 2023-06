Kinas import af kul har nærmet sig rekordniveauer i år

Lavere global efterspørgsel på kul og dermed lavere priser har udkonkurreret Kinas egen kulproduktion de seneste tre måneder, og det har fået kinesiske virksomheder til at bestille kul hjem fra udlandet i stor stil.

Det fremgår af en analyse fra Drewry.

Importen af kul i marts måned var således på det næsthøjeste niveau nogensinde med 41,2 mio. ton. I april var det lidt lavere, 40,7 mio. ton, og i maj blev der hentet 39,6 mio. ton kul til Kina.

Tallene er ifølge Drewry dobbelt så høje som samme periode sidste år.

Den høje import af kul resulterede i en overflod af kinesisk produceret kul i landets miner og havne, hvilket fik kinesiske mineselskaber til at lobbye for at indføre kontrol med importen.

Importen af kulprodukterne dampkul, antracit og brunkul kommer især fra Indonesien, men også fra Rusland og Australien.

Mens tørlastskibe i segmentet Supramax/Ultramax og Panamax/Kamsarmax fragtede de største mængder, var det Capesize-skibene, der så den største vækst i de tre måneder. Capesize står dog for langt den mindste del af fragten til Kina.