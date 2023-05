Eagle Bulk bekræfter kidnapning af tre besætningsmedlemmer

Tre besætningsmedlemmer på tørlastskibet Grebe Bunker er den 2. maj blevet kidnappet, mens skibet lå for anker i Owendo Havn i Gabon i Vestafrika.

Det bekræfter Eagle Bulk i en mail til ShippingWatch. Tørlastrederiet arbejder på løsladelse af de kidnappede besætningsmedlemmer.

De øvrige 17 søfarende på Grebe Bulker, der opereres af Eagle Bulk, er i sikkerhed, oplyser rederiet.

”Vores prioritet er den løbende sikkerhed og velfærd for besætningen. (...) Vi arbejder tæt sammen med de relevante interessenter og specialister for at sikre en sikker tilbagevenden af vores højt værdsatte besætningsmedlemmer så hurtigt som muligt,” siger Eagle Bulk i mailen.

”På grund af situationens følsomme karakter vil der ikke fremadrettet blive givet operationelle detaljer, der kan bringe bestræbelserne på at påvirke en sikker løsladelse af de tilbageholdte i fare.”

Ifølge Eagle Bulk Ship Management Singapore blev de tre besætningsmedlemmer den 2. maj klokken 1.30 lokal tid meldt savnede, mens Grebe Bulker befandt sig i den indre ankerplads i Owendo Havn, Gabon.

Skibet var netop ankommet fra Nigeria og afventede lasteinstruktioner. Da det blev opdaget, at de tre søfarende var savnet, blev skibet ransaget, og de lokale havnemyndigheder blev informeret.