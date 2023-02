Rederi med dansk topchef lander sit største overskud nogensinde

Det Hongkong-baserede rederi har fremlagt tal for 2022 , som viser et underliggende overskud på 715 mio. dollar - eller ca. 5 mia. kr.

Pacific Basin lander sit største overskud nogensinde i et år, hvor fragtpriserne for tørlast ellers vendte rundt ovenpå pandemiens optur.

2022 var et exceptionelt år for Pacific Basin, som igen lavede et rekordresultat

Det er en forbedring i forhold til 2021, hvor tørlastraterne ellers nåede op i det højeste niveau siden før finanskrisen hjulpet på vej af stimuluspakker og flaskehalse. Her lød overskuddet på 698 mio. dollar.

”2022 var et exceptionelt år for Pacific Basin, som igen lavede et rekordresultat, hvilket gør det muligt for os at forbedre vores finanser, optimere vores flåde og levere kapital tilbage til vores aktionærer,” udtaler rederiets topchef, Martin Fruergaard.

Pacific Basin driver en flåde af skibe inden for handysize- og supramax-segmenterne. Aktuelt lyder flåden på 115 skibe.

Rederiet fortæller, at 2022 begyndte stærkt, men at priserne for fragt af råvarer tabte pusten i anden halvdel af året.

Her begyndte inflation og højere renter at sætte sig i den globale vækst. Det trak også ned, at der blev bygget mindre i Kina, som desuden indførte strenge restriktioner som følge af den daværende nultolerance-politik over for corona.

Har købt og solgt skibe til gode priser

På den korte bane forventer Pacific Basin, at der vil være modvind som følge af et fald i verdensøkonomien, som vil give mindre efterspørgsel på søfragt af tørlastvarer som bl.a. byggematerialer.

Men når rederiet retter blikket lidt længere frem i tiden, så begynder det igen at se godt ud, lyder det.

Rederiet sætter især sin lid til genåbningen af Kina, som er den store trækhest for tørlastrederierne. Pacific Basin peger desuden på, at nye miljøregler vil sende ældre skibe på pension og sænke udbuddet.

I løbet af 2022 har rederiet solgt otte skibe for at udnytte de høje priser på brugte tørlastskibe oven på coronakrisens indtjeningsfest.

Den nuværende nedgang i markedet betyder desuden, at rederiet nu kan geninvestere i skibe til lavere priser. I januar 2023 meddelte rederie, at det har købt seks skibe.