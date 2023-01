Det norske finanshus Fearnley er blevet mere positiv på en række tørlastaktier, der alle har fået løftet anbefaling til ”køb”.

Det skriver Bloomberg News.

Analytiker Oystein Vaagen hæver anbefalingen til ”køb” fra ”hold” for norske Belships, 2020 Bulkers og Golden Ocean samt USA-noterede Eagle Bulk Shipping, Genco Shipping, Star Bulk Carriers og Pangaea Logistics Solutions.

Da shippingaktier indregner et lille fald i aktivværdien, så giver de nuværende værdiansættelser et passende indgangspunkt i aktierne, fortæller analytikeren i et analysenotat ifølge finansmediet The Fly.

Stærke udbytter og opfattelsen af, at aktivværdierne har bundet, skaber ”solid optionalitet på et marked i bedring”, vurderer analytikeren ifølge The Fly.

Flere andre analytikere har de seneste uger fremhævet, at genåbningen af Kina kommer til at give stor efterspørgsel på bl.a. jernmalm og korn.

Golden Ocean, der har milliardæren John Fredriksen som storaktionær, får løftet sit kursmål til 113,72 norske kr. fra 88,18 norske kr. Aktien stiger 3,7 pct. til 94,02 norske kr. på børsen i Oslo.

2020 Bulkers, der får hævet sit kursmål til 125 norske kr. fra 100 norske kr., ligger med en stigning på 6,3 pct. i 99,50 norske kr.