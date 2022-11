Kornaftale i Sortehavet bliver forlænget med 120 dage

Aftalen om eksport af korn via Sortehavet er forlænget i 120 dage. Det oplyser Ukraines ministerium for infrastruktur og FN torsdag.

”Denne beslutning er lige blevet taget i Istanbul. Tyrkiet og FN er fortsat garanter for initiativet,” lyder det i erklæringen fra det ukrainske ministerium.

Den nuværende aftale, der blev indgået i juli, ville være udløbet lørdag.

FN’s generalsekretær, António Guterres, hilser det velkommen, at de fire parter, der indgår i aftalen, er blevet enige om at forlænge transitkorridorerne. De bringer korn og russisk gødning ud på verdensmarkedet, så det sker uden risiko for, at lastskibe sejler på søminer.

”FN forpligter sig også fuldt ud at fjerne de forhindringer, der er tilbage, til at eksportere fødevarer og gødning fra Den Russiske Føderation,” siger Guterres.

De fire parter i aftalen er de to krigsførende lande Rusland og Ukraine. Tyrkiet og FN har optrådt som mæglere.

Aftalen blev indgået i juli. Den har sikret, at Ukraine har kunnet eksportere hvede og andre kornafgrøder fra tre ukrainske havne.

Siden i sommer er der blevet afsendt 11,1 millioner ton landbrugsprodukter fra Ukraine. Heriblandt 4,5 millioner ton majs og 3,2 millioner ton hvede. Men det er et betydeligt fald i forhold til samme periode sidste år.

Ukraine og Rusland er to af verdens allerstørste korneksportører. Krigen i Ukraine har truet med at stoppe eksporten.

Det førte tidligere i år til stærkt stigende priser på brød rundt om i verden.

Eksporten fra Ukraine har lidt, lige fra Rusland angreb og indledte en storkrig mod Ukraine 24. februar i år.

Ruslands nære allierede er Kina. På et G-20 topmøde i denne uge på Bali understregede Kinas præsident, Xi Jinping, i en samtale med USA’s præsident, Joe Biden, at ”fødevaresikkerhed” skal forblive højt på den internationale dagsorden.

Putin meldte afbud til G-20-mødet.

Rusland er igen med i aftale om ukrainsk korneksport

FN, Tyrkiet og Ukraine trodser Rusland og fortsætter sejlads på kornkorridoren