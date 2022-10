Investeringsselskab vil overtage Grindrod Shipping i handel til 506 mio dollar

London-baserede og børsnoterede Taylor Maritime Investments (TMI) forsøger at overtage det Singapore-baserede tørlastrederi Grindrod Shipping Holdings.

Det meddeler TMI i en børsmeddelelse.

Købstilbuddet prissætter Grindrod Shipping Holdings til 506 mio. dollar. Går overtagelsen igennem vil det sammenlagte tørlastrederi råde over 58 skibe herunder seks skibe, der er chartret ind, og hvor fire skibe har en købsoption.

”TMI vurderer, at tilbuddet (om overtagelse, red.) vil skabe en betydningsfuld spiller og ejer af middelstore tørlastskibe (...) og sørge for fragtkapacitet til en højkvalitets kundebase og give mulighed for at kunne flytte en diversificeret portefølje af laster rundt i verden,” hedder det i købstilbuddet, der senest blev opdateret lørdag den 14. oktober.

”Den kombinerede flåde vil betyde, at det sammenlagte selskabs aktiver er tættere på kunderne globalt.”

TMI ejer i forvejen 26 pct. af aktierne i Grindrod Shipping Holdings. TMI begyndte opkøb af aktier i Grindrod Shipping i fjerde kvartal sidste år.

Grindrod Shipping Holdings har hovedkontor i Singapore og blev i 2017 et selvstændigt shippingselskab, da shipping-aktiviteterne blev købt ud af den Sydafrikanske logistik-koncern Grindrod Limited, som danske Maersk i øvrigt har et samarbejde med omkring landtransport.

