Lauritzen Bulkers svinger tonnage rundt med køb og salg af skibe

Lauritzen Bulkers, der er på vej til at lande et solidt millionoverskud i dollar for 2022, har henover sommeren udnyttet nogle købsoptioner og købt fire handysize-skibe.

Samtidig har tørlastoperatøren, der ejes 100 pct. af J. Lauritzen og Lauritzen Fonden, afhændet tre andre tørlastskibe.