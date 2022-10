Capesize-rater stiger 250 pct på en måned

Efter at have skrabet bunden for nogle uger siden er spotraterne for capesize-segmentet inden for tørlast på vej op igen. I den sidste måned er raterne steget med 250 pct., og sidste uge var stigningen 23 pct., skriver Clarksons Securities i sit ugentlige nyhedsbrev om shipping.

Det betyder, at spotraterne lå på 20.000 dollar om dagen for ”ikke-øko-fartøjer”, mens raterne for såkaldte øko-moderne fartøjer var 26.000 dollar. Var skibene udstyrede med røgrensende scrubbere, kom raterne op på 30.000 dollar.