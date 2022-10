Tor Olav Trøims Himalaya Shipping sikrer to langvarige charterkontrakter

Tor Olav Trøims seneste tørlastsatsning, norske Himalaya Shipping, har landet lange time charter-aftaler for to af dets skibe.

Tørlastselskabet, der har Herman Billung som topchef, skriver i en pressemeddelelse, at aftalen er indgået med et af ”de store råvareselskaber” uden dog at nævne selskabets navn.