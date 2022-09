Indien tilbageholder op mod en million ton ris i landets havne

Uforudsete restriktioner for eksport af ris fra Indien har ført til, at mindst 20 tørlastskibe foreløbig har ventet i to uger på at laste 600.000 ton ris i indiske havne ifølge mediet Handelsblatt.

Yderligere 400.000 ton ris ligger på lagre og venter på at blive eksporteret, fordi de indiske myndigheder uden varsel indførte begrænsninger af eksporten af ris i et forsøg på at dæmpe prisstigninger på det indiske hjemmemarked for ris.