Kinesiske nedlukninger har sendt capesize-marked i bund

Kinas nultolerance-politik over for coronavirus, der har ført til nedlukninger af flere millionbyer herunder store havnebyer, har været med til at sende eksporten af jernmalm i bund.

Helt konkret faldt den globale handel af jernmalm med 6 pct. i august sammenlignet med samme periode sidste år, og forsendelserne fra Brasilien var i august på det laveste niveau for en hel måned i fem år. Det skriver Clarksons Platou.