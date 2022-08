Fredriksen satser på stort behov for fossile brændstoffer

John Fredriksen har fortsat stor tiltro til markedet for kul og olie, og shippingmagnatens rederier har købt stort ind af tank- og tørlastskibe. ”Jeg ved, at vi står over for et skifte mod mere bæredygtig vækst, men det vil tage tid,” siger han til Finansavisen.