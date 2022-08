Herman Billung forventer "modvind" frem mod fornyet tørlastopsving i slutningen af året

Tørlastmarkedet er ved at køle gevaldigt af efter et marked i 2021 og ind i 2022, der ramte de højeste niveauer i mere end et årti, men hos den erfarne tørlastchef Herman Billung, der i dag er CEO for de to rederier 2020 Bulkers og Himalaya Shipping, er der helt ro på.

Selv efter et andet kvartal, der viste væsentlig tilbagegang hos 2020 Bulkers, ser topchefen ikke noget at være bange for.