Forsikring er stadig den største barriere for korn-korridoren

Det er sjældent, at verden følger med på TV for at se et mellemstort tørlastskib lette anker i en havn i Sortehavet, lastet med korn.

Men sådan var det, da skibet Razoni d. 1. august forlod Odesa med kurs mod Libanon og blev det første til at sejle på en ny sikret korridor for skibe, der fragter især hvede og majs fra tre ukrainske havne.