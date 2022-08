Kristian Mørch har sat sit investerings-team i J. Lauritzen

Det bliver en blanding af erfaring inden for shippingverden kombineret med kompetencer inden for investering, der udgør det nye team i J. Lauritzen, som Kristian Mørch har sat sig i spidsen for.

Den tidligere CEO i Odfjell blev i starten af juni udpeget som ny topchef for J. Lauritzen, der er Lauritzen Fondens investeringsselskab med en maritim portefølje på omkring 300 mio. dollar. I et interview med ShippingWatch umiddelbart efter lagde han ikke skjul på vækstambitionerne for selskabet.