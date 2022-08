Første udenlandske skib ankommer til Ukraine for at hente korn

For første gang siden krigens start blev et udenlandsk skib lørdag ankommet til en ukrainsk havn for at blive lastet med korn.

Det oplyser Ukraines infrastrukturminister, Oleksandr Kubrakov.

Der er tale om et fragtskib, der sejler under Barbados’ flag. Skibet, der hedder ”Fulmar S”, har lagt til ved havnen i Tjornomorsk.

Tjornomorsk ligger ud til Sortehavet tæt på den større havneby Odesa.

Ukraine er normalt en af verdens største eksportører af korn. Landet har dog ikke kunnet eksportere korn, siden Rusland invaderede landet 24. februar.

Det har betydet, at mio. ton korn er blevet ophobet i ukrainske havne.

Mandag lykkedes det så endelig at sejle korn ud af landet for første gang siden krigens start. Det skete, efter at Rusland og Ukraine, med hjælp fra Tyrkiet og FN, havde indgået en aftale om at sikre ukrainsk korneksport.

Skibet blev onsdag inspiceret af Rusland, Ukraine, Tyrkiet og FN i Istanbul for at sikre, at alt foregik efter aftalen. Skibet fik efter inspektionen grønt lys til at fortsætte sin tur mod slutdestinationen Libanon.

Den vellykkede inspektion blev set som tegn på, at aftalen holder, og fredag sejlede tre nye skibe så afsted fra ukrainske havne.

De tre skibe har samlet 58.000 ton majs om bord. To skibe er sejlet fra havnen i Tjornomorsk, mens det tredje forlod havnen i Odesa.

De skal alle igennem samme tjek, som det første skib var igennem i den tyrkiske storby Istanbul. Til det formål har de etableret et fælles center for koordineringen af eksporten i den tyrkiske storby.

Det ligger i Istanbul, fordi Bosporusstrædet, som skibene skal igennem for at komme fra Sortehavet videre til øvrige verdenshave, går igennem Istanbul.

FN-aftalen indebærer, at der skal være sikker passage for skibe, der fragter korn, fra de sydlige ukrainske havne Odesa, Tjornomorsk og Pivdennyj.

Tre nye skibe med korn forlader Ukraine

Første skib med ukrainsk korn kan sejle videre efter inspektion