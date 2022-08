Star Bulk Carriers nyder godt af højere rater i andet kvartal

Star Bulk Carriers’ flåde sejlede til højere rater i andet kvartal, og det trækker både top- og bundlinje op.

Det New York-noterede tørlastrederi leverer et nettooverskud på 200,1 mio. dollar for andet kvartal, en stigning fra 124,2 mio. dollar i forhold til samme kvartal 2021, viser regnskabet.