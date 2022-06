Maersk Broker siger farvel til flere ledende medarbejdere

Frank Mortensen er ikke længere CEO for Maersk Brokers tørlastselskab, Maersk Broker Bulk Chartering (MBBC), efter at have stået i spidsen for selskabet det seneste 6,5 år.

Og topchefen for tørlastsatsningen er ikke den eneste, som Maersk-familiens private mæglerselskab har sagt farvel til inden for kort tid. Anders Hald, der er den øverste chef for Maersk Broker, bekræfter over for ShippingWatch, at brødrene Claus og Thomas Stahl, der begge havde titel af vice president i tørlastselskabet, også er fortid i MBBC.