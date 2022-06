Kristian Mørch vil fordoble J. Lauritzens investeringsportefølje

Kristan Mørch er klar over, at hans nye job som CEO for investeringsselskabet J. Lauritzen bliver noget andet end de stillinger som topchef, han har bestredet inden for skibsfarten de seneste mange år.

Frem for alt handler det om, at han ikke længere kommer til at sidde i en operationel rolle, altså som den øverste chef, der med hånden på kogepladen skal sørge for drift og fremgang for et rederi og flåden af skibe, der skal holdes i søen så mange dage om året som muligt.