J. Lauritzen udpeger Kristian Mørch som ny CEO

Det er mindre end et par måneder siden, at Kristian Mørch meddelte sin afgang fra stillingen som Odfjells topchef, men nu er Mørch tilbage i spidsen for dansk shipping.

Kristian Mørch skal være CEO for alle maritime investeringer under Lauritzen Fonden - på nær DFDS - som fonden har samlet i selskabet J. Lauritzen. Det gælder frem for alt det fulde ejerskab af tørlastrederiet Lauritzen Bulkers, som efter mange år med minus landede et overskud på 100 mio. dollars i 2021.