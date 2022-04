"Der er roligt i dag. Hvis man ser bort fra luftangreb og eksplosioner"

På trods af Ruslands invasion af Ukraine forsøger shippingfolk at opretholde et normalt liv i Odesa. Direktør Gennadiy Ivanov fortæller ShippingWatch, hvordan de ansatte hos Kronos Bulkers fortsætter med at arbejde fra kontoret, mens havnen er mineret og lukket.