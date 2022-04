Ny topchef for Klaveness venter resultatnedgang i 2022

Ernst Meyer, ny topchef i Klaveness, forventer et fald i resultaterne i indeværende år efter et stærkt 2021 for selskabet, der er aktiv med tørlast- og kombinationsskibe.

I det forgangne år så Klaveness sit nettooverskud vokse til 100 mio. dollar. Selskabet var her begunstiget af stærke rater for såvel sine tørlast- som kombinationsskibe. Dertil kunne selskabet notere gevinster på 60 mio. dollar fra salget af sine containerskibe, skriver Finansavisen.

For øjeblikket er der dog store udsving i de segmenter, Klaveness opererer i, hvilket ifølge Ernst Meyer skaber usikkerhed om resultaterne for i år.

”Vi havde en stor salgsgevinst i fjor, som vi ikke vil genskabe. Vores forecast tyder heller ikke på, at vi vil komme op på de samme niveauer i alle de operative virksomheder. Nogle af dem, f.eks. Klaveness Combination Carriers, kan faktisk komme op på det samme niveau, men som helhed ligger årets forecast noget under sidste års operationelle resultat,” siger Ernst Meyer i et interview med den norske avis.

Regnskabet fra Torvald Klaveness blev offentliggjort i sidste uge. Foruden et nettooverskud medregnet minoritetsinteresser på 100 mio. dollar fremgik et driftsoverskud (ebitda) på 109 mio. dollar, som var en forbedring fra 45 mio. dollar i 2020.

Ernst Meyer har 1. april overtaget rollen som Torvald Klaveness’ topchef fra Lasse Kristoffersen, som skifter til Wallenius Wilhelmsen.

Indtil da var Ernst Meyer COO og managing director for Klaveness Ship Management. Før det var han næsten 20 år hos klassifikationsselskabet DNV.

Torvald Klaveness sætter navn på ny CEO

Lauritzen Bulkers og Klaveness stopper for al russisk handel

Klimaet gjorde forskellen da Wallenius ringede til Lasse Kristoffersen