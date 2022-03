Lauritzen Bulkers afviser russiske kunder - men frygter modkrav

De mange hårde sanktioner, der er væltet ind over Rusland, russiske virksomheder og forretningsfolk på grund af Ruslands invasion i Ukraine, kan komme til at koste shipping-selskaber dyrt, selv om de forsøger at overholde reglerne.

Lauritzen Bulkers har for nyligt afvist tre russiske kunder, fordi de vurderes at være omfattet af Vestens sanktioner, men den danske tørlastoperatør er ikke komfortabel med at manøvrere i den stadig stigende strøm af sanktioner.