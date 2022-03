Hans-Christian Olesen er ny topchef i Ultrabulk

Et halvt år efter at mangeårige topchef i Ultrabulk, Per Lange, stoppede, har tørlastrederiet nu fået ny topchef.

Der er tale om driftsdirektør Hans-Christian Olesen, som Per von Appen har valgt at udnævne. Foruden sin rolle som bestyrelsesmedlem og en del af ejerfamilien, von Appen, har Per von Appen det seneste halve år haft fornøjelsen af at være midlertidig topchef for Ultrabulk.

"Personligt har det været fantastisk at blive genforenet med Ultrabulk, og det været imponerende at se, hvordan vores selskab er vokset. Det har været skønt for mig at se, hvordan vi benytter vores netværk på tværs af hele organisationen til at udvikle vores forretning," siger Per von Appen om sin tid som midlertidig topchef.

Samtidig erklærer han sig fuldstændig tryg ved at overlade roret som topchef til den hidtidige driftsdirektør, Hans-Christian Olesen.

"På vegne af bestyrelsen har jeg bedt Hans-Christian Olesen om at overtage som adm. direktør med øjeblikkelig virkning. Jeg har over årene arbejdet tæt med Hans-Christian, men især i de seneste seks månder har vi haft mulighed for at arbejde tæt sammen, og jeg er overbevist om, at Hans-Christian Olesen og det stærke ledelseshold, som vi har samlet, vil skabe endnu mere succes for Ultrabulk fremadrettet," siger Per von Appen.

Hans-Christian Olesens udnævnelse er dog ikke den eneste ændring i Ultrabulk. Bestyrelsen har nemlig også besluttet sig for, at Per von Appen udnævnes som ny bestyrelsesformand. Dermed erstatter Per von Appen sin bror, Dag von Appen.

