Golden Ocean havde som en af de få en kvindelig topchef – nu er der kun mænd på de tunge poster

Det var et af de meget få shippingselskaber på verdensplan, der kunne prale af at have en kvinde i toppen af selskabet.

Birgitte Vartdal var et af de få eksempler på kvinder i de allerøverste lag i shippingindustrien. Og derfor understregede det pludselig behovet for rekruttering og fastholdelse - som shipping siger de arbejder med - da hun for to år siden stoppede som topchef for det John Fredriksen-kontrollerede tørlastrederi Golden Ocean.