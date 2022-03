Norden hæver forventningerne til 2022 efter rekordresultat

Norden lander et samlet resultat for 2021 på 205 mio. dollar, og året bliver dermed det danske tørlast- og tankrederis bedste i 11 år.

Og de stærke takter i især tørlastmarkedet får rederiet til at forvente et endnu større overskud for det kommende år, skriver Norden i sit årsregnskab torsdag morgen.