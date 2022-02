Pacific Basin ser stærkt marked fortsætte ud over 2022

Pacific Basin melder sig til koret af tørlastrederier med rekordresultater i 2021, og det Hongkong-baserede rederi tror på, at der er mere at hente både i år og videre ud i fremtiden.

Opturen har været gunstig for Pacific Basin, der i 2021 vendte et minus fra året før til plus og det ”bedste resultat i vores 34-årige historie.”