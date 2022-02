Lauritzen Bulkers venter plus på op mod 50 mio dollar i 2022

Lauritzen Bulkers venter at høste sit andet overskud i træk i 2022, hvor det danske rederi forventer et fortsat stærkt tørlastmarked, der dog ikke ventes at kunne holde samme tempo som i det forgangne år.

I 2021 lykkedes det netop Lauritzen Bulkers at gøre op med en lang årrække med underskud. Nettooverskuddet endte på hele 103 mio. dollar, svarende til godt 676 mio. kr., og er, som ShippingWatch tidligere har beskrevet, rederiets første helårsoverskud siden 2010.