Tor Olav Trøim var én af tre årsager til Herman Billungs skifte til 2020 Bulkers

Nære personlige bånd til Tor Olav Trøim var en vigtig grund til, at Herman Billung besluttede at sige farvel til den græske tørlastmastodont Star Bulk og i stedet blive topchef i det Trøim-stiftede 2020 Bulkers, fortæller han i et interview med ShippingWatch om sit skifte.