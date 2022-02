Western Bulk forventer mere afdæmpet 2022 efter rekordår

Rederier som Oldendorff, HMM og Maersk Tankers har på det seneste udført forsøg med biobrændstof på deres skibe. Brændstoffet kan blive et af fremtidens alternativer til bunkerolie, men et stort efterspørgselspres stiller spørgsmålstegn ved potentialet, vurderer forsker over for ShippingWatch.