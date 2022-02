Golden Ocean er kørt i stilling til at høste millioner i "modent tørlastmarked"

Golden Ocean har brugt det seneste halvandet år på at udvide sin flåde og køre skibene i stilling til nu for alvor at begynde at hive penge hjem i et ekstraordinært tørlastmarked, der ventes at vare flere år endnu.

Det er den kontante melding fra topchef Ulrik Andersen, efter det John Fredriksen-kontrollerede rederi har leveret sit bedste årsresultat nogensinde i segmentet, der ellers har været presset i en lang årrække.