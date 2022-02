Golden Ocean runder halv milliard dollar i plus i bedste år nogensinde

Opturen i det globale tørlastmarked gør Golden Ocean i stand til at levere et overskud på mere end en halv mia. dollar for hele 2021, der blev rederiets bedste år til dato.

Regnskabet fra det store tørlastrederi med danske Ulrik Andersen i spidsen som CEO viser onsdag morgen et helårsoverskud på 527 mio. dollar mod et underskud på 137,6 mio. dollar året før.