Star Bulks overskud rundede 300 mio dollar i gylden afslutning på 2021 for tørlast

I fjerde kvartal alene landede det store tørlastrederi Star Bulk et overskud på hele 300 mio. dollar i et stærkt 2021. Topchef Petros Pappas er optimistisk om markedet for de kommende år.