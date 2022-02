Lauritzen Bulkers frygter for sanktioner hvis Ukraine-krise optrappes

Tørlastrederiet Lauritzen Bulkers, som sidste år leverede overskud og dermed det bedste resultat i mere end ti år, krydser fingre for, at krisen i Ukraine mellem Rusland og nabolandet ikke ender i regulær krig.

De internationale finansmarkeder reagerer i øjeblikket negativt, olieprisen stiger, og diplomatiet mellem Vesten og Rusland arbejder på højtryk for at afværge, at den månedlange konflikt mellem Ukraine og Rusland ender i krigshandlinger og en eventuel russisk invasion i nabolandet Ukraine.