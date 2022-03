Italienske d'Amico har ingen planer om at udvide i tørlast trods årelang optur

Hos italienske d’Amico kommer tørlastopturen på et tidspunkt, hvor flåden er moderniseret og klar til at høste frugterne. Men der er ingen planer om at købe eller sælge skibe, understreger topchef Cesare d’Amico i et sjældent interview.