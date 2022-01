Tre topchefer og en historisk optur skulle der til for at sende J. Lauritzen i plus igen

Det var en af de sidste dage i februar 2013, hvor J. Lauritzens topchef, Torben Janholt, holdt sin afskedsreception efter at have stået i spidsen for det traditionsrige tørlastrederi siden 1998.

Det hele foregik i det gamle hvide palæ for enden af Sankt Annæ Plads, der med uhindret udsigt over Københavns Havn i årevis havde udgjort hovedsædet og et prominent samlingspunkt for rederiet med rødderne helt tilbage til 1884.