Lauritzen Bulkers lander tre-cifret million-overskud efter ti år med minus

De har ventet længe på det, og ejeren, Lauritzen Fonden, har været ude at forsikre dem om, at de var tålmodige og ikke ville kappe den økonomiske livline, der har holdt det gamle danske tørlastrederi Lauritzen Bulkers flydende de seneste ti år.

Men nu kan rederiet endelig fremlægge et gedigent overskud, som dækker hele 2021, der blev et usædvanligt år for hele tørlastindustrien.