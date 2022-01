Første tørlastrederi udsteder forbud mod transport af kul

Singapore-baserede Eastern Pacific Shipping (EPS) udsteder som det første rederi et decideret forbud mod, at kunderne i selskabets kommercielle management forretning sejler med kul.

Beslutningen betyder, at EPS ikke længere vil tillade, at der bliver fragtet kul på de skibe, der er på spot eller korttidsaftaler og skal ses som et bidrag til et bedre klima, fortæller EPS’s topchef Cyril Ducau.