"Sorte skibe" vil være del af Nordens flådeopkøb de næste mange år

Tank- og tørlastrederiet Norden har et mål om kun at have skibe fra 2030, der er i stand til at kunne sejle på grønne brændstoffer.

Indtil da er det ikke slut med at købe "sorte" skibe for det danske rederi, da teknologien stadig er på et tidligt stadie i dag, fortæller klimachef Adam Nielsen i et interview med ShippingWatch.