AAL tror på stærkt marked flere år frem efter "ekstraordinært" 2021 for speciallast

Hvis man kigger på det stejlt stigende Toepfer indeks i 2021, fortæller det en historie om et shippingsegment, hvor raterne er gået gennem loftet, fra et eller andet sted mellem godt og bæredygtigt til et niveau, som var fuldstændigt utænkeligt for bare et år siden.

Og det officielle indeks for special cargo og heavy lift industrien dækker ikke engang de spot spikes, som en række aktører fortæller ShippingWatch om, for eksempel dagsrater på over 70.000 dollar ud af Kina.