Robert Bugbee ser Scorpios abrupte exit fra tørlast som det eneste rigtige

Der er nok ikke så meget tvivl om, at Scorpio ville være redet med på den helt ekstraordinære optur, som tørlastindustrien har været igennem i 2021, og som de fleste regner med fortsætter i år.

For Scorpio-gruppen var - ud over et produkttankrederi - også et fuldtonet tørlastrederi med en flåde på godt 50 skibe, der givetvis ikke skulle have anstrengt sig for at høste gevinsten, efter at tørlastindekset tog en U-vending i november 2020 og siden har ligget i komfortable højder for rederne.