Giftige gasser fik lasten på M/V Cheshire til at eksplodere hvorefter det regnede ned med gødning

Der gik ikke lang tid fra, at tørlastskibet M/V Cheshire havde forladt Yaras produktionsanlæg på Herøya syd for Oslo den 6. august 2017 med kurs mod Thailand, førend kaptajnen fik de første signaler om, at noget var galt.

Det 190 meter lange skib med fem store lastrum var blevet lastet med kunstgødning mellem den 31. juli og den 5. august. NPK-gødning eller 15-15-15 gødning, som beskriver det procentvise indhold af stofferne nitrogen, fosfor og kalium. Og dermed også fortæller, at det ikke er ufarlige substanser, man har med at gøre.