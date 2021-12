Japanske MOL samler tørlastforretningen i ny enhed

Maersk leder efter leverandører af grøn metanol, men rederiet er under tidspres. CMA CGM laver endnu et logistikopkøb, mens Esbjerg-rederiet World Marine Offshore har skiftet hele bestyrelsen og sin topchef ud på blot få uger. Samtidig bliver DFDS beskyldt for unfair konkurrence på Den Engelske Kanal. Her er ugens tophistorier på ShippingWatch.